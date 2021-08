Kard. Nycz ws. szczepień: Wchodzimy w zakres piątego przykazania

Metropolita warszawski już w lipcu zaapelował do proboszczów ze swojej archidiecezji o włączenie się w akcję promowania szczepień przeciwko Covid-19. W liście do wiernych hierarcha podkreślił, że „zachęta do szczepień jest obowiązkiem Kościoła”.

W rozmowie z portalem Deon.pl kard. Nycz, który sam przebył Covid-19, zauważył, że patrząc na mapę Polski, przedstawiającą poziom zaszczepienia w poszczególnych regionach widać „ścisłą korelację między szczepieniami a poziomem religijności, czy z wynikami głosowania”. - Czasem się wstydzę, że taka korelacja jest - powiedział.