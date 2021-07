Prof. Horban: Chcemy obowiązkowych szczepień m.in. dla nauczycieli

- Nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, ale Rada Medyczna wyda zalecenia co do szczepień - mówił prof. Horban. Krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych na antenie TVN24 wymienił w czwartek pięć grup zawodowych. Na pierwszym miejscu wymienił pracowników ochrony zdrowia - „zwłaszcza wszystkich, którzy mają kontakt z pacjentem”. - To jest prawie pewne i nawet zrozumiałe - mówił prof. Horban, oceniając, że taki obowiązek to „nic dziwnego”.

