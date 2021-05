Koronawirus. Zapalenie serca po szczepionce? Izrael opublikuje wyniki badań

Po publikacji raportu ma zostać wydana rekomendacja co do szczepień na COVID-19 nastolatków w wieku 12-15 lat.

To właśnie szczepionka Pfizer/BioNTech może być dopuszczona do szczepień w grupie nastolatków w wieku 12-15 lat. W USA szczepionkę tę stosuje się już w tej grupie wiekowej.

- Ja, osobiście, zaszczepię mojego 15-letniego syna, gdy tylko szczepionka zostanie zatwierdzona (do użycia w tej grupie - red.) - zapowiedziała Alroy-Preis.

Jak dotąd resort zdrowia Izraela nie poinformował ile przypadków zapalenia mięśnia sercowego wykryto u ponad 5 mln zaszczepionych na COVID-19 w Izraelu.

Izraelskie media piszą o ok. 100 takich przypadkach.

Dzięki szybkiej akcji szczepień na COVID-19 liczba zakażeń koronawirusem w Izraelu spadła do ok. 20 dziennie co umożliwiło odmrożenie niemal całej izraelskiej gospodarki.