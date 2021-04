Koronawirus. Czy SARS-CoV-2 może przechytrzyć szczepionki?

Przy rekordowych poziomach zakażeń w każdej sekundzie wirus replikuje się w miliardach kopii. W związku z tym tempem replikacji, w każdej sekundzie rośnie prawdopodobieństwo tego, że wirus popełni błąd podczas kopiowania swojego kodu genetycznego. Wówczas powstanie mutacja. Na przykład taka jak w wariancie z Indii, gdzie wirus rozwinął mutacje blokujące skuteczność przeciwciał stosowanych w leczeniu COVID-19 i strasząc nas możliwością blokowania odpowiedzi immunologicznej organizmu indukowanej przez szczepionki.

Mutacja może spowodować na przykład zmianę sekwencji aminokwasów w miejscu gdzie przeciwciała, zapobiegające inwazji na komórki i replikacji, atakowały wirusa. Ponieważ większość szczepionek na COVID-19 generuje odporność tylko na jedno białko, białko tzw. kolca na powierzchni wirusa, preparaty te mogą być łatwiejsze do ominięcia przez zmutowane wirusy. Niestety, niektóre przypadki potwierdzają taką możliwość, jak choćby studium zmarłego pacjenta, opisane niedawno w "The New England Journal of Medicine", człowieka z obniżoną odpornością, u którego wirus mutował w znacznie szybszym tempie w porównaniu z tym krążącym w całej populacji.