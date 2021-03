Austria chce się uniezależnić od UE w kwestii szczepionek przeciw COVID

Kanclerz Sebastian Kurz oświadczył, że Austria, Dania i Izrael będą współpracować na rzecz produkcji szczepionki przeciw mutacjom koronawirusa SARS-CoV-2 i wspólnie badać opcje leczenia chorych na COVID-19 pacjentów.

Zdaniem austriackiego kanclerza, choć decyzja, by Unia Europejska zamawiała szczepionki przeciw COVID dla państw członkowskich była co do zasady słuszna, to Europejska Agencja Leków (EMA) zbyt opieszale dopuszczała szczepionki do użytku i zbyt nieśmiało krytykowała opóźnienia dostaw na unijny rynek ze strony producentów.