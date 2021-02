Koronawirus. Jakie maski powinniśmy nosić? Ekspert odpowiada

- Ale jeśli mają być w powszechnym stosowaniu, to tym, co możemy zaoferować ogółowi, powinny być maski chirurgiczne - dodał nawiązując do słów prof. Andrzeja Horbana, który rano w TVN24 zapowiedział, że jeszcze dziś może zostać wydane nowe rozporządzenie ws. zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.

Na pytanie dlaczego dopiero teraz takie rozporządzanie zostanie wydane, dr Sutkowski odparł, że "podobnie się dzieje w całej Europie".

- Wiosną byłoby to rozporządzenie, które byłoby nieskuteczne, ponieważ nie było odpowiedniej liczby masek chirurgicznych, nawet dla specjalistów, a jeśli były, to ich cena była wysoka - mówił.