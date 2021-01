Komorowski: Łatwo się mówi „ja bym odmówił szczepienia”

- Nie zamierzam się śpieszyć w imię własnego bezpieczeństwa zdrowotnego, bo mam świadomość, że prawdopodobnie jestem bezpieczny po chorobie przez co najmniej parę miesięcy. Ale gdyby ktoś do mnie zadzwonił z propozycją, żeby mnie zaszczepić w sposób spektakularny, to kto wie. Może bym o tym pomyślał ze strony bezpieczeństwa ogólnospołecznego - powiedział Bronisław Komorowski w programie „Onet Rano”.

- Jestem przekonany, że część z tych osób podobnie myślała. Może miała podobną nadzieję, że będzie to zrobione w taki sposób, że będzie jakiś zysk społeczny, że taka osoba się zaszczepiła i być może zachęci to innych do zgłaszania się - dodał były prezydent.

Adam Niedzielski na poniedziałkowej konferencji prasowej mówił, że „musi się pojawić wątek rozliczenia personalnego” w kontekście szczepienia osób spoza tzw. grupy zero.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego proszony przez Polsat News o komentarz przekazał, że jeszcze w poniedziałek wyda oświadczenie. Jak informuje stacja, na wtorek zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Rady Uczelni WUM, która może odwołać rektora.