Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę Moderny AFP

Europejska agencja ds. leków EMA zarekomendowała szczepionkę amerykańskiej formy Moderna do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Jeśli zatwierdzi ją KE, będzie to drugi na europejskim rynku preparat do walki z koronawirusem.