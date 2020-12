Minister zdrowia: Program szczepień musi być realizowany jak najszybciej

Szef KPRM przypomniał, że w sobotę upłynął termin zgłaszania uwag, propozycji, wniosków zmian do projektu narodowego programu szczepień, który został przedstawiony w ubiegłym tygodniu.



- Wpłynęły do KPRM i Ministerstwa Zdrowia 2273 zgłoszenia w trakcie konsultacji. To pokazuje, na ile to jest problem, czy na ile jest to sprawa interesująca Polaków, ważna i wzbudzająca emocje" - poinformował minister Dworczyk.

Największa grupa zainteresowanych dotyczyła bezpieczeństwa szczepionki i testów klinicznych, druga grupa dotyczyła rejestru szczepionek i kodów QR nadawanym osobom zaszczepionym, trzecia grupa kwestii niepożądanych odczynów poszczepiennych i ewentualnego funduszu dla poszkodowanych, a czwarta zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego.

Minister Dworczyk poinformował, że do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się 8 tys. 319 zespołów realizujących szczepienia i że możliwe będzie przeprowadzenie 3,4 mln szczepień miesięcznie.

- Chcemy, by w poniedziałek do godz. 10 Narodowy Program Szczepień był już poprawiony i przygotowany do zaprezentowania na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego - poinformował Dworczyk.