Rosyjscy specjaliści przekonują o naturalnym pochodzeniu koronawirusa SARS-CoV-2

- Uważam, że nowy koronawirus nie jest technicznym wynalazkiem człowieka. A analiza wszystkich genomów pokazuje, że jest to efekt, wynik klasycznej ewolucji wirusów w przyrodzie - powiedział Maksiutow w filmie dokumentalnym „Niebezpieczny wirus. Pierwszy rok”, wyemitowanym przez kanał telewizyjny Rossija 1.

Według niego potwierdzają to niedawno odkryte koronawirusy, „które nie zakażają ludzi, ale krążą w naturze i różnią się od nowego koronawirusa nie więcej niż w jednym procencie”.

Zdaniem Aleksandra Gincburga, dyrektora Instytutu Epidemiologii i Mikrobiologii im. Nikołaja Gamalei, koronawirus „nie musiał być sztucznie stworzony, aby uzyskać swoje właściwości”. - Wirusy zawierające RNA zmieniają się niesamowicie szybko. Inną rzeczą jest to, jak dostały się do naszej ludzkiej populacji - w sposób przypadkowy, w sposób naturalny, czyli jaka była logistyka tego procesu - powiedział mikrobiolog, dodając, że nie jest w stanie tego ocenić „gdyż go tam nie było”.

Pytany o to samo Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, nie wykluczył, że koronawirus ma sztuczne pochodzenie. - Nie jestem ekspertem, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Chociaż to prawda, żyjemy w takich czasach, że nie ma rzeczy niemożliwych - powiedział Pieskow.