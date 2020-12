Dr Grzesiowski o zdejmowaniu masek po szczepieniu na COVID-19: To błąd

- Ktoś źle wymyślił, że powstają wielkie kombinaty szczepień, oddalone od pacjentów o kilkadziesiąt kilometrów - ocenił przedstawione dotychczas założenia Narodowego Programu Szczepień dr Grzesiowski.

Ekspert mówił też, że po pierwsze ważne będzie zmobilizowania pacjenta do tego, by się zaszczepił. - Ale nie obiecując zaszczepionym, że zdejmą maseczki, to błąd, osoba zaszczepiona może przenosić zakażenie - stwierdził.

- Druga sprawa to organizacja transportu i dystrybucji szczepionki, która musi być przechowywana w szczególnych warunkach - dodał.

- Trzecia sprawa - logistyka podania drugiej dawki, która jest jeszcze trudniejsza niż podania pierwszej dawki, ponieważ nie możemy się spóźnić, musimy podać ją we właściwym terminie - tłumaczył ekspert.

8 grudnia szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii. W Polsce szczepienia mają zacząć się na początku 2021 roku.