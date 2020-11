Już jutro: poradnik, jak leczyć się w czasach epidemii COVID-19

W publikacji znajdziecie państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania o leczenie w czasie pandemii oraz praktyczne porady dla tych, których czeka pobyt w szpitalu. Piszemy także, jak rozpoznać objawy koronawirusa, gdzie zrobić test i jak się do niego przygotować, do kogo się zgłosić i na co można liczyć w publicznej służbie zdrowia, kiedy wzywać karetkę, kto i kiedy nakłada kwarantannę, do kogo się udać po skierowanie na badania specjalistyczne, a także jak się sądzić o błąd medyczny i o czym pamiętać, gdy czeka nas poród w tych trudnych czasach.

Wirus nie unieważnił też innych poważnych schorzeń. Podpowiadamy, gdzie szukać pomocy w takich sprawach i co zrobić, gdy odwołają nasz planowany zabieg. Każdy powinien sięgnąć po te informacje w dobie koronawirusa.

Nasze elektroniczne opracowanie to solidna dawka specjalistycznej wiedzy, podana w przystępnej formie.