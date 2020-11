Koronawirus w Niemczech: Kiedy szczepionka? Jest dokument ministerstwa zdrowia

15-stronicowa strategia to dokument pochodzący z niemieckiego Ministerstwa Zdrowia, który wskazuje siedem eksperymentalnych szczepionek na COVID-19, których testy kliniczne prawdopodobnie zakończą się do końca tego roku lub w przyszłym roku i które mogą być dostępne w ilościach wystarczających do rozpoczęcia programu ogólnokrajowych szczepień wybranych grup społecznych.

Wśród nich są szczepionki opracowane przez koncerny AstraZeneca, BioNTech i Pfizer, Moderna, Novovax, Johnson & Johnson i CureVac.

"Biorąc pod uwagę pożądanych stosunek ryzyka do zysków, pierwsze szczepionki mogą być zatwierdzone do użycia najwcześniej w pierwszym kwartale 2021 roku" - czytamy w dokumencie.