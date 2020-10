Dworczyk: Szpital na Stadionie Narodowym nie jest na teraz

- Dziennie mamy 8-9 tys. zachorowań. To nie statystyka, to zagrożenie dla każdego z nas - powiedział Michał Dworczyk na konferencji prasowej w Warszawie. Szef KPRM mówił o zaangażowaniu personelu medycznego w pomaganie chorym. - Sytuacja jest poważna - ocenił, odnosząc się do epidemii koronawirusa.

- Musimy jako odpowiedzialny rząd myśleć o wszystkich wariantach, również takich, gdy system opieki zdrowia stanie na krawędzi - dodał. Odniósł się do tworzenia szpitali tymczasowych - pierwszy powstaje w Warszawie na PGE Stadionie Narodowym. Formalnie ma być on filią szpitala MSWiA.