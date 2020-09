Koronawirus: Co czwarty Brazylijczyk sceptyczny wobec szczepionki

Sceptyczni wobec szczepionki uczestnicy sondażu wskazywali na wątpliwości co do bezpieczeństwa (53 proc. wskazań) i skuteczności specyfiku (36 proc.) oraz na niepotwierdzone teorie, według których szczepienia mają mieć związek z manipulacjami genetycznymi i wszczepianiem implantów. Co trzecia osoba niechętna szczepieniom jest w wieku od 25 do 34 lat.

W Brazylii potwierdzono 4,1 mln przypadków koronawirusa, a 126 tys. osób zakażonych zmarło.