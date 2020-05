Choroba Kawasakiego czy nowe powikłanie po SARS-CoV2?

Już pod koniec kwietnia Brytyjskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Dziecięcej (Paediatric Intensive Care Society - PICS) alarmowało, że wzrasta liczba dzieci z SARS-CoV-2, u których odnotowano „stan zapalny obejmujący wiele układów", oraz „objawy zespołu szoku toksycznego i nietypowej choroby Kawasakiego". Podobne informacje od początku maja przekazywali lekarze z Włoch i Hiszpanii. Z kolei AFP informowała, że w Paryżu odnotowano ok. 20 przypadków. A 14 maja francuska agencja zdrowia publicznego SPF poinformowała o śmierci 9-letniego dziecka, mającego objawy choroby zbliżonej do choroby Kawasakiego. Jak informuje Puls Medycyny, powołując się na AFP, u dziecka, które zmarło z powodu „zaburzenia neurologicznego związanego z zatrzymaniem krążenia", badania serologiczne „wykazały, że miało ono kontakt" z koronawirusem, ale objawy COVID-19 nie rozwinęły się – o czym poinformował prof. Fabrice Michel, dyrektor oddziału intensywnej terapii pediatrycznej Centrum Szpitalno-Uniwersyteckiego La Timone w Marsylii.

Ostre zapalenie naczyń

Chorobę tę w latach 60-tych opisał japoński pediatra Tomisaku Kawasaki, jako rzadkie, lecz potencjalnie groźne schorzenie dzieci poniżej piątego roku życia, o podłożu autoimmunologicznym. Przypadki opisywane obecnie w związku z koronawirusem dotyczą także najmłodszych pacjentów, ale nie tylko – raporty o zachorowaniach opisywały przypadki wśród „dzieci w wieku szkolnym”. Dr med. Edyta Olesińska z Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w artykule poświęconym tej chorobie na portalu Medycyna praktyczna, określa ją jako „ostre zapalenie naczyń krwionośnych, przede wszystkim średniego kalibru, ale także dużych i małych”. I dodaje, że procesem chorobowym może być zajęta każda tkanka, układ czy narząd. Większość dzieci przechodzi ją w ciągu 6-8 tygodni, a w organizmie nie pozostaje żaden ślad. U niektórych pacjentów dochodzi jednak do bardzo groźnych powikłań, kiedy „w wyniku uszkodzenia ściany naczynia dochodzi do powstania jej tętniakowatego poszerzenia, głównie w naczyniach wieńcowych serca.” A to prowadzić może do zawału mięśnia sercowego.

Objawy są bardzo ostre i wymagają natychmiastowej hospitalizacji dziecka. Najważniejszy, to gorączka trwająca więcej niż 5 dni, której towarzyszą cztery z pięciu objawów, nie wynikające z innych stwierdzonych procesów chorobowych:

• zmiany na kończynach (rumień i/lub obrzęk dłoni i stóp – w fazie ostrej, płatowe łuszczenie naskórka – w fazie podostrej i zdrowienia)

• wielopostaciowa nieswoista wysypka niepęcherzykowa zlokalizowana głównie na tułowiu – w fazie ostrej

• obustronne zapalenie spojówek (nieropne)

• zmiany na wargach i w jamie ustnej: przekrwienie błon śluzowych jamy ustnej i gardła, (malinowy język, popękane błyszczące wargi)

• powiększenia węzłów chłonnych szyjnych