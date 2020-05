Tania alternatywa dla drogich respiratorów

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki opracowała projekt wentylatora oddechowego, który jest tańszym i prostszym zamiennikiem respiratorów - mówi dr hab. Michał Wszoła, przewodniczący Rady Naukowej FBiRN.

Wszystkie instytucje badawcze w Polsce przeżywają teraz trudne chwile. Jak Fundacja Badań i Rozwoju Nauki radzi sobie z nałożonymi ograniczeniami? Od dwóch miesięcy pracujemy częściowo w systemie zdalnym i wprowadzamy jednoosobowe dyżury w laboratorium. Nie mogliśmy rozpocząć prac nad fazą przedkliniczną przeszczepów bionicznej trzustki, ponieważ nie tylko my wprowadziliśmy ograniczenia, ale także instytucje z nami współpracujące. Poniżej dalsza część artykułu

Jednak tuż przed wprowadzeniem tych ograniczeń udało nam się zakończyć z powodzeniem pierwszy etap badań na małych zwierzętach oraz uzyskaliśmy zgodę komisji bioetycznej na rozpoczęcie kolejnego etapu. Poprawiliśmy również model bionicznej trzustki oraz wewnętrznego układu naczyniowego. Skupiamy się teraz na udoskonalaniu i optymalizacji samego procesu biodrukowania oraz współpracujemy z inżynierami i konstruktorami firmy Sygnis w zakresie produkcji kolejnej wersji bioreaktora – urządzenia do przechowywania trójwymiarowo wydrukowanych bionicznych narządów. Oprócz tego działamy aktywnie w celu pozyskania kolejnego grantu i stworzenia Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej.

Te dwa czynniki umożliwią nam przeprowadzenie fazy klinicznej projektu, czyli badań z udziałem pacjenta. Jednocześnie widząc, jakim problemem może być obecna pandemia, mimo licznych trudności, postanowiliśmy wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie do walki z koronawirusem. Zmobilizowałem cały zespół Fundacji oraz zaprzyjaźnione firmy i instytucje, część z nich sama się do nas zgłosiła i zaproponowała współpracę. Zaowocowało to rozpoczęciem kilku nowych, bardzo ważnych projektów skupionych na ochronie życia i zdrowia podczas pandemii.

Jakie to projekty? Jednym z kluczowych był pomysł stworzenia respiratora na czas pandemii – z tym pomysłem przyszła do nas Mudita – firma zajmująca się rozwijaniem nowych technologii. Po kilku wideorozmowach i burzach mózgu narodził się projekt prostszego od respiratora urządzenia oddechowego, ale przez to tańszego i łatwiejszego w obsłudze. Projekt wentylatora oddechowego powstawał przy współpracy zespołów – inżynierskiego Mudity pod kierunkiem Adriana Krupowicza oraz medycznego Fundacji Badań i Rozwoju Nauki z zaangażowaniem między innymi dr. Dominika Drobińskiego, naszego stałego współpracownika, ale też aktywnego lekarza – anestezjologa, który pracuje w szpitalu MSWiA w Warszawie i zajmuje się pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2. Prace trwały ekspresowo. Pod koniec marca powstała koncepcja, ok. 10 kwietnia mieliśmy pierwszy prototyp, a w połowie kwietnia wystąpiliśmy ze zgłoszeniem patentowym. Obecnie istnieje już kilka wyprodukowanych urządzeń, które przechodzą specjalistyczne testy pozwalające na bezpieczne użytkowanie, między innymi taki z wykorzystaniem sztucznego płuca. Poprosiliśmy też o opinię konsultanta krajowego w dziedzinie Intensywnej terapii i anestezjologii prof. Radosława Owczuka.

Co różni wasze urządzenie od respiratora oddechowego stosowanego na oddziałach intensywnej terapii szpitali zakaźnych?

Respiratory to zaawansowane i skomplikowane urządzenia. Mają kilka trybów oddechowych, wiele zaawansowanych czujników, są „nafaszerowane” elektroniką. Takie urządzenie jest bardzo drogie. Obecnie kosztują ponad 100 tysięcy złotych. Ponadto do obsługi takich urządzeń potrzeba bardzo wykwalifikowanego personelu, czyli anestezjologów lub wyspecjalizowanych pielęgniarek. Problem ten najlepiej widać w szpitalach amerykańskich, gdzie jest wystarczającą liczba respiratorów, ale często nie ma komu ich obsługiwać. W związku z tym amerykańskie stowarzyszenie AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) wraz z FDA opracowało mniej restrykcyjne wytyczne dla wentylatorów oddechowych na czas pandemii Covid-19 i w chwili obecnej toczy się postępowanie na zamówienie 10 tysięcy takich urządzeń. Oczywiście my także zgłosiliśmy nasze urządzenie.

Jaki jest szacunkowy koszt wyprodukowania waszego wentylatora? Koszt ten nie będzie przekraczał 10 tysięcy złotych za nowe urządzenie – czyli ponad 10 razy mniej niż koszt używanego respiratora. Dodatkowo urządzenie jest proste i intuicyjne w obsłudze – będzie mógł je obsługiwać cały personel medyczny. W tym celu specjalnie postanowiliśmy unikać zaawansowanych rozwiązań elektronicznych, które dodatkowo pochłonęłyby masę czasu na stworzenie odpowiedniego oprogramowania i drugie tyle na certyfikowanie urządzenia.