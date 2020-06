Chiny przyjęły prawo o bezpieczeństwie narodowym dla Hongkongu

Publiczny nadawca z Hongkongu, RTHK, powołując się na anonimowe źródła podaje, że Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (parlament Chin) przyjął ustawę dotyczącą bezpieczeństwa narodowego, która ma obowiązywać w Hongkongu, we wtorek rano czasu lokalnego jednogłośnie, wykorzystując rzadko używaną ścieżkę konstytucyjną, pozwalającą pominąć parlament Hongkongu.

Chińska agencja informacyjna Xinhua informowała wcześniej, że ustawa obejmuje przepisy dotyczące działań na rzecz secesji, obalenia przedstawicieli chińskich władz centralnych, terroryzmu i współdziałania z obcymi państwami.

Projekt ustawy nie został przedstawiony publicznie - jak dotąd nie zna go większość mieszkańców Hongkongu.

Według RTHK za przestępstwa, które opisano w ustawie, grozić będzie ponad 10 lat więzienia.

Szefowa administracji Hongkongu, Carrie Lam, odmówiła komentarza na temat ustawy na wtorkowej konferencji prasowej.

Ustawa jest krytykowana przez prodemokratyczną opozycję w Hongkongu, a także przez obrońców praw człowieka.

Tymczasem Reuters podaje, że jeden z najbardziej znanych prodemokratycznych działaczy w Hongkongu, lider Demosisto, rezygnuje z przewodzenia tej organizacji i odchodzi z niej.

Hong Kong activist Joshua Wong says he is resigning as leader of democracy group Demosisto and is quitting the group altogether pic.twitter.com/aSQH2KQfvG