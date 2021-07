Rząd mocno się zadłuży, by finansować lokalne inwestycje PAP

Źródłem pieniędzy na nową formę wsparcia samorządów ma być Fundusz Przeciwdziałania Covid-19. To ratunkowy budżet, który pomógł nam przetrwać pandemię. Nie wlicza się on do konstytucyjnych limitów długu państwa.