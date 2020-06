RZECZoBIZNESIE: Jan Sarnowski: Nauka nie zna bardziej antykryzysowego systemu opodatkowania

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Polsce estońskiego CIT-u. Na czym polega to rozwiązanie?

Estoński CIT to też brak rachunkowości podatkowej, cyklicznych kalkulacji CIT-u, rozliczania kosztów czy amortyzacji. Dla firm oznacza to zwolnienie z wielu obowiązków, co wiąże się z niższymi kosztami obsługi prawnej i większym bezpieczeństwem prowadzenia działalności.