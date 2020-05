Lockdown tnie dochody państwa z akcyzy

Akcyza to ważne źródło dochodów budżetu państwa. W tym roku podatek ten miał przynieść kasie państwa 75 mld zł. Ale tak się raczej nie stanie.

– Ostatnie miesiące są wyjątkowo trudne dla producentów wyrobów tytoniowych. Wprowadzony w marcu stan epidemii negatywnie odbił się na sprzedaży legalnych papierosów. Porównując kwiecień 2020 r. z analogicznym miesiącem w 2019 r., widzimy aż 30-proc. spadek sprzedaży. Można przypuszczać, że odbije się to także negatywnie na wpływach z akcyzy od wyrobów tytoniowych do budżetu państwa – mówi Magdalena Włodarczyk, dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego.

Jej słowa potwierdzają producenci. – Ostatnie tygodnie są wyjątkowo trudne dla całego sektora wyrobów tytoniowych. Obserwujemy znaczące spadki sprzedażowe, które w kwietniu sięgnęły 30 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – mówi Adam Suchenek, menedżer ds. komunikacji w Philip Morris. – Wynikają przede wszystkim z zamknięcia unijnych granic, ustania ruchu turystycznego, zawieszenia ruchu lotniczego i zamknięcia lotnisk oraz powrotu do domów pracowników z Ukrainy i Białorusi – tłumaczy.

– Choć od wielu lat apelujemy o przewidywalną politykę akcyzową, od stycznia 2020 r. w życie weszła nieoczekiwana i niekonsultowana z branżą 10-proc. podwyżka akcyzy zamiast zapowiadanej przez rząd 3-proc. – zauważa Adrian Jabłoński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w JTI Polska. – Dodatkowo teraz niemal cały łańcuch dostaw wyrobów tytoniowych mierzy się z technicznymi problemami funkcjonowania systemu identyfikowalności wyrobów tytoniowych, które zakłócają i opóźniają płynność dostaw papierosów do punktów detalicznych. Problemy te wynikają z konieczności wdrożenia nowej specyfikacji technicznej systemu. Firmy miały czas na dostosowanie się do niej do 1 kwietnia, ale ze względu na pandemię wielu przedsiębiorców w pierwszej kolejności musiało ratować swoje firmy przed bankructwem, a konieczność dostosowania systemów informatycznych zeszła na dalszy plan – dodaje.