Rosji starczy pieniędzy na dwa lata

Na razie szans na to nie ma; baryłka rosyjskiej ropy kosztowała 22 kwietnia nawet 11,59 dolara. Jednak zdaniem DB, „Rosji starczy fiskalnych buforów", by poradzić sobie ze spadkiem wpływów z eksportu ropy. Jednak łącznie ze stratami w gospodarce z powodu pandemii, fiskalna przestrzeń, czyli rezerwa budżetu, która może być wykorzystana bez szkody dla stabilności gospodarki, będzie znacznie ograniczona. Szczególnie przy powolnej odbudowie cen ropy.

Eksport ropy i gazu wciąż więc daje ponad 40 proc. dochodów budżetowych, a każdy budżet federacji jest liczony w oparciu o cenę ropy. Ten na 2020 r bazuje na cenie 40 dolarów za baryłkę. Minister finansów Anton Siłuanow przyznał w połowie kwietnia, że do końca roku FND zmniejszy się do 7 bln rubli (dziś to 93,6 mld dol.). Ma to wystarczyć do 2024 r przy obecnym poziomie cen ropy.