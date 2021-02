Może przybywać szkodliwych dla gospodarki danin sektorowych

Ciekawe, że wpływy z poszczególnych danin sektorowych nie wydają się duże w porównaniu z wpływami z podatków powszechnych. Przykładowo w 2019 r. łącznie VAT, PIT, CIT i akcyza przyniosły do kasy państwa ok. 430 mld zł. Na tym tle 0,8 mld zł ze składki od reklam to kropelka. Nawet 3 mld zł z opłaty cukrowej czy ponad 4 mld zł od banków nie robi oszałamiającego wrażenia. Rząd wykorzystuje to zwykle jako argument, że wcale nie chodzi mu o cele fiskalne, ale o ważny interes społeczny.