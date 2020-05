Epidemia zawiesi regułę wydatkową. Ustawa już w Sejmie

- Wprowadzone modyfikacje nie zmieniły konstrukcji SRW. Nastąpiło rozszerzenie katalogu sytuacji włączających klauzulę wyjścia o sytuację, której nikt wcześniej nie przewidywał, tj. stan epidemii – wyjaśniał minister finansów Tadeusz Kościński. - Należy zauważyć, że klauzula wyjścia istniała w SRW od początku, co jest zgodne z wymogami Dyrektywy UE dla reguł fiskalnych – mówił.

Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt zmian w ustawie o finansach publicznych w zakresie stabilizującej reguły wydatkowej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Nowelizacja rozszerza o stan epidemii katalog zdarzeń umożliwiających wdrożenie tzw. klauzuli wyjścia, czyli wyłączenie na pewien okres stosowania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW). Dotychczas ten katalog obejmował trzy stany nadzwyczajne – stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej oraz stan wojenny.

Minister wyjaśniał, że proponowane zmiany umożliwią wsparcie gospodarki dodatkowymi środkami finansowymi. – Dostosowujemy SRW do zmieniających się warunków. Bez wprowadzenia proponowanych zmian, uruchomienie działań w ramach tarcz antykryzysowych musiałoby zostać zrównoważone ograniczeniem innych wydatków w ramach podmiotów objętych SRW – zaznaczał Kościński.

Jednocześnie MF proponuje doprecyzować, w jakiej sytuacji może nastąpić zawieszenie reguły. Przesłanką ma być nie tylko ogłoszenie stanu epidemii, ale też jednoczesne znaczne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej (także tej prognozowanej). MF chce też określić ścieżkę automatycznego, stopniowego powrotu do reguły w okresie od 2 do 4 lat od wystąpienia stanu nadzwyczajnego, w zależności od sytuacji gospodarczej i tempa odbudowy PKB.

Jak wynika z informacji na stronie Sejmu, projekt został skierowany do I czytania do Komisji Finansów Publicznych. Komisja powinna przedstawić sprawozdanie do 16 czerwca tego roku. Być może więc nowelizacja zostanie uchwalona na posiedzeniu Sejmu w dniach 17-18 czerwca. Minister Kościński mówił wcześniej, że zmiany w regule wydatkowej powinny być uchwalone zanim Ministerstwo Finansów przedstawi nowelizację budżetu państwa na 2020 r.