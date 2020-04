Premier proponuje kolejne podatki. Przedsiębiorca staje bezradny

W oświadczeniu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego prezes Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC po raz kolejny skrytykował rząd za niewystarczającą pomoc dla firm w czasie epidemii koronawirusa, a także - rzucanie przedsiębiorcom kolejnych kłód pod nogi. Marek Goliszewski odniósł się tym samym do poniedziałkowych propozycji premiera dotyczących wprowadzenia kolejnych podatków: cukrowego, od transakcji finansowych i podatku od śladu węglowego. Mają one obciążyć jeszcze bardziej przedsiębiorców, którzy już teraz doświadczają potężnych strat wywołanych pandemią.

„Można powtarzać w nieskończoność, co należy zrobić, by ratować polską gospodarkę. BCC przedkłada bardzo precyzyjne rozwiązania od początku kryzysu. Konkretne propozycje złożyła premierowi w tej sprawie Rada Przedsiębiorczości, złożona z największych organizacji gospodarczych w Polsce, praktyków finansowych, prawnych, organizacyjnych. Premier nie odpowiedział” - przypomina Marek Goliszewski.

Prezes BCC stanowczo zaapelował do premiera, by rząd poświęcił więcej środków na ratowanie polskich firm, i nakreślił katastrofalne scenariusze dla biznesu i rynku pracy, jeśli pieniądze nie przepłyną do przedsiębiorców na skraju bankructwa. Jak podkreślił Goliszewski, najgorsze jest wciąż przez nami.