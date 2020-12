Unijny negocjator: Godziny na uniknięcie twardego brexitu AFP

Wielka Brytania i UE mają zaledwie godziny na to, by znaleźć się na wąskiej ścieżce do zawarcia porozumienia handlowego, które uchroni Brukselę i Londyn przed finałem brexitu, który wiązałby się z poważnymi turbulencjami już za dwa tygodnie - poinformował główny unijny negocjator, Michel Barnier.