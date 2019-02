Honda przez brexit zamknie fabrykę w Wielkiej Brytanii

Japoński gigant motoryzacyjny Honda wkrótce ogłosi zamknięcie zakładu w Swindon w 2022 roku, co może spowodować zwolnienie 3,5 tysiąca tamtejszych pracowników - twierdzą brytyjskie media.

Japoński producent samochodów zamknie fabrykę w 2022 roku, ale utrzyma swoją europejską siedzibę w Bracknell w hrabstwie Berkshire. Decyzja ma zostać oficjalnie ogłoszona we wtorek rano - poinformowała, powołując się na swoje źródła, telewizja Sky News. Informację potwierdziły inne brytyjskie media.

Honda odmówiła na razie wydania komentarza w sprawie tych doniesień. W Swindon Japończycy produkują ponad 100 tys. Hond Civic na rynek globalny. To jedyna fabryka firmy na terenie Unii Europejskiej. Według Sky News produkcja ma zostać przeniesiona do Japonii.

Za najważniejszy czynnik przy podejmowaniu tej decyzji uznany został brexit. Producent samochodów jest zaniepokojony możliwością nałożenia nowych ceł na auta po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

Wcześniej Nissan, japoński rywal Hondy, również podawał brexit jako powód rezygnacji z planów produkowania SUV-ów X-Trail w Sunderland. Zaniepokojenie konsekwencjami brexitu wyraziły też Ford i Jaguar Land Rover.

W zeszłym miesiącu Honda zapowiedziała, że w kwietniu ??zamknie swoją brytyjską fabrykę na sześć dni, w ramach przygotowań do wszelkich zakłóceń, które mogą być spowodowane przez brexit. Firma stwierdziła, że ??posunięcie to ma na celu dostosowanie się do "wszystkich możliwych skutków spowodowanych przez kwestie logistyczne i graniczne".