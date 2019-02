BBC przeprasza za błąd: May nie poleci do Brukseli na negocjacje ws. brexitu samolotem Spitfire

Pod koniec wieczornego programu, emitowanego w ostatnią środę, widzowie mogli zobaczyć czarno-białe ujęcia słynnych myśliwców z czasów II wojny światowej, gdy dziennikarka Sophie Raworth podsumowywała plany premier dotyczące ponownego rozpoczęcia rozmów ws. brexitu z przywódcami Unii Europejskiej.

Podczas odtwarzania materiału z samolotami Raworth czytała: "Theresa May mówi, że zamierza wrócić do Brukseli, aby renegocjować swoją umowę ws. brexitu, ale przywódcy Unii Europejskiej mówią, że porozumienie zostało zawarte i nie będzie ponownego rozpoczynania rozmów".

Paul Royall, wydawca programu, powiedział, że klip ze samolotami Spitfire miał być zajawką materiału o nowym muzeum Bitwy o Anglię w Biggin Hill w Londynie. We wpisie na Twitterze obwiniał o zamieszanie ludzki błąd i żartował, że był "całkiem pewien", że May nie będzie podróżować do Europy Spitfirem.

For those wondering - simple human error at end of #BBCNewsSix. A production mistake meant pictures used earlier to tease story about Biggin Hill ended up in our top story recap at close of show. If and when it happens pretty certain PM not travelling to Brussels like this. pic.twitter.com/P2yXMnkkCK