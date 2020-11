Brytyjski rząd planuje covidowe przepustki

Podobne plany pojawiły się już w kwietniu. Wówczas w rządzie toczyła się dyskusja na temat wydawania certyfikatów odporności. Obecnie pomysł „przepustek wolności" jest popierany m.in. przez Jeremy'ego Hunta, byłego ministra zdrowia. Wzywa on premiera Borisa Johnsona, by wyznaczył Wielkanoc 2021 roku jako termin powrotu do normalnego życia społecznego.