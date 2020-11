Rząd chce rzucić koło ratunkowe narciarzom

Chaos w działaniach rządu związanych z próbami powstrzymania rozwoju pandemii trwa w najlepsze. Po ogłoszeniu w sobotę zamknięcia wyciągów narciarskich już w poniedziałek Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii zdecydowało się podjąć rozmowy z branżą narciarską, jak je uruchomić. – Wypracowaliśmy protokół sanitarny, który skonsultujemy z głównym inspektorem sanitarnym – zapowiedział wczoraj w południe na Twitterze wicepremier Jarosław Gowin. Obiecał „dobre wieści" dla narciarzy. Na razie bliżej nie wiadomo, co oznaczają te zapowiedzi. Szczegóły mają się pojawić we wtorek. Według wiceszefa resortu Andrzeja Gut-Mostowego przygotowywany reżim sanitarny ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno narciarzy, jak i pracowników stoków.

Bardzo drogi śnieg

Tymczasem zarządzający ośrodkami narciarskimi są kompletnie zdezorientowani. Część firm jeszcze przed zapowiedzianymi w sobotę obostrzeniami rozpoczęła naśnieżanie stoków. Pozostałe rozpoczęły przygotowania. – Podłączamy pompy, armatki śnieżne są już rozstawione. Czekamy na minusową temperaturę – mówi Janusz Tyszkowski, prezes ośrodka narciarskiego Skolnity w Wiśle. Kluczowe będą jednak ostateczne decyzje władz, bo przygotowania do sezonu narciarskiego pochłaniają bardzo duże pieniądze. Godzina pracy armatki to ok. 70 zł, biorąc pod uwagę tylko zużycie prądu, a potrzebna jest jeszcze woda – na wyprodukowanie metra sześciennego śniegu ok. 500 litrów. W rezultacie przy obecnych warunkach na przygotowanie niedługiego stoku trzeba wydać nawet kilkadziesiąt tysięcy zł.