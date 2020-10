Disneyland Paris znów zamknięty. Drugi lockdown we Francji

Park przestał przyjmować gości od piątku 30 października do odwołania lockdownu.

W marcu tego roku park rozrywki pod Paryżem został zamknięty po raz pierwszy, kiedy to Francja włączyła z pierwszą fala koronawirusa. W lipcu władze zgodziły się na jego ponowne otwarcie dla zwiedzających - przypomina agencja Reutera.

Zgodnie z francuskimi przepisami, które weszły w życie w piątek, obywatele będą musieli pozostać w swoich domach. Będą mogli wyjść jedynie na zakupy podstawowych towarów, do lekarza lub na godzinę dziennie na spacer lub by pobiegać na świeżym powietrzu. Będą też mogli iść do pracy, jeśli ich pracodawca uzna, że nie mogą wykonywać pracy z domu. Szkoły pozostaną otwarte.

Bloomberg