Biura podróży znów wysyłają na Kanary: tanio i bez ograniczeń

Tanio z Polski

W Polsce wyjazdy tanieją, a takich okazji last minute na ten kierunek chyba nigdy nie było. Gdyby ktoś w niedzielę zdecydował się na wylot w poniedziałek 26 października, to zapłaciłby jedynie 1700 złotych za osobę za 8-dniowy pobyt w hotelu 5* w formule „wszystko w cenie". To o 57 proc. taniej, niż wynosiła wcześniej cena katalogowa. Takich okazji jest więcej. A w tej chwili na Kanarach jest ok 24 stopnie (w cieniu), dużo słońca, a woda w Atlantyku jeszcze nie zdążyła się ochłodzić i ma również 24 stopnie. Wyspy Kanaryjskie mają być jednym z „żelaznych" kierunków w zimowym rozkładzie z Lotniska Chopina w Warszawie, skąd lata m.in. Enter Air i mocną ofertą z podwarszawskiego Modlina, skąd lata Ryanair.