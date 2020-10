Wirus wraca: Włosi zamykają kina, restauracje czynne do 18

W sobotę zarejestrowano we Włoszech 151 zgonów na Covid-19 a także ponad 19,6 tys. nowych zakażeń koronawirusem. Najgorsza sytuacja jest w Mediolanie, a także w Lombardii, Kampanii i Lazio. Dobowa liczba przeprowadzonych testów to 177 tysięcy.

Władze zalecają, ale nie nakazują obywatelom by zrezygnowali z podróży poza miejsce swojego zamieszkania - zarówno własnym transportem, jak i transportem publicznym. Zalecenie nie dotyczy osób, które muszą dojeżdżać do pracy, pójść do lekarza lub znajdą się w sytuacji przymusowej, która wymaga podróży.