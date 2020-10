Branża fitness wierzy w otwarcie w ten weekend

- Apelowaliśmy o to, aby obiekty sportowe mogły wznowić działalność nie później niż w najbliższą sobotę. Przedstawiliśmy uzasadnienie dla oczekiwań naszej branży. Natomiast co do terminu uzyskania odpowiedzi, wskazaliśmy wtorek - podała w stanowisku Federacja Pracodawców Fitness dodając, iż rozmowy odbyły się w atmosferze pełnego zrozumienia dla stanowiska branży fitness oraz branż pokrewnych, które również uczestniczyły w dzisiejszym spotkaniu. - Jesteśmy dobrej myśli co do niezwłocznego otwarcia naszych obiektów - czytamy.