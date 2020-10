Kolejny zastrzyk unijnej pomocy. Również dla Polski

Powołany przez Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Gwarancyjny jest już w pełni operacyjny. W zeszłym tygodniu zatwierdzono pierwsze finansowanie: 2,6 mld euro na uruchomienie inwestycji w wysokości 11,3 mld euro. W sumie EFG ma do rozdysponowania 24,6 mld euro, które – za pomocą dźwigni finansowej – będą mogły sfinansować do 200 mld euro inwestycji.

EFG nie jest wspólnotowym wehikułem finansowym, ale instytucją międzyrządową. Cztery kraje (Estonia, Łotwa, Rumunia i Czechy) zrezygnowały z uczestnictwa w EFG. Polska przystąpiła za to do Funduszu 16 października. – Decyzja polskiego rządu o przystąpieniu do ogólnoeuropejskiego funduszu gwarancyjnego to bardzo dobra wiadomość dla polskiej gospodarki – skomentowała Teresa Czerwińska, była minister finansów, a obecnie wiceprezes EBI.