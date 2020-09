Jesień nie zdoła poprawić marnej kondycji hoteli

Nastroje hotelarzy są coraz bardziej pesymistyczne. W sierpniu blisko połowa hoteli w Polsce miała problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Prawie jedna czwarta planuje we wrześniu i październiku zwolnienia pracowników. 91 proc. hoteli zakłada, że ewentualne zyski z działalności operacyjnej zdołają osiągnąć najwcześniej w końcu 2021 roku. 60 proc. uważa, że nastąpi to nie wcześniej niż w roku 2022. Hotelarze będą musieli czekać nawet dwa lata na powrót do poziomu obrotów z okresu 2018–2019.

