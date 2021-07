Insiderzy covidowej gwiazdy sprzedali pakiet akcji

Notowania spółki Mercator Medical w czwartek lekko rosną do 240 zł. Wczoraj po południu na rynek trafiła informacja o transakcjach zrealizowanych przez tzw. insiderów spółki, czyli osoby mające dostęp do informacji poufnych. Zrealizowało je trzech członków zarządu: Monika Żyznowska, Witold Kruszewski oraz Dariusz Krezymon. Największy pakiet sprzedała Monika Żyznowska: w sumie 11,5 tys. walorów, za które zainkasowała niemal 2,9 mln zł.

Wszystkie transakcje zrealizowane przez powyższe trzy osoby łącznie miały wartość prawie 6,4 mln zł (obejmowały ok. 25,8 tys. akcji). Zostały zawarte w dniu 16 lipca. Tego dnia kurs notował mocne spadki w reakcji na słabsze od oczekiwań wyniki za drugi kwartał, które tego właśnie dnia zostały opublikowane (nie doszło do naruszenia żadnych przepisów – tzw. okres zamknięty obowiązuje 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportów okresowych). Kurs Mercatora 16 lipca sesję zakończył przeceną o ponad 6 proc., a notowania miały wtedy wartość 247,2 zł.

Mercator Medical jest producentem rękawic jednorazowych. Wzrost zapotrzebowania na te produkty, spowodowany pandemią, sprawił że biznes polskiej spółki mocno przyspieszył. Jej wyniki, począwszy od zeszłego roku, poszły bardzo mocno w górę. Podobnie zresztą jak wycena akcji. Jeszcze na początku 2020 r. kurs wynosił 10 zł. Gdy wybuchał pandemia rozpoczął się trend wzrostowy notowań, który trwał do jesieni 2020 r. Wtedy kurs osiągnął maksimum na poziomie 770 zł i zaczął spadać. I choć od tego czasu obniżył się o prawie 70 proc. to nadal jest aż 24 razy wyżej niż na początku zeszłego roku.

Spółka w marcu 2021 r. awansowała do prestiżowego indeksu największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych, czyli do WIG20. Z kolei prezes i wiodący akcjonariusz Mercatora, Wiesław Żyznowski, zajął mocne miejsce w grupie giełdowych miliarderów.

- Sygnalizowany przez nas wielokrotnie trend zniżkujących cen rękawic skłania klientów do ostrożniejszych zakupów. W naturalny sposób w takim otoczeniu biznesowym rentowność segmentu dystrybucyjnego znalazła się pod presją z racji przesunięcia czasowego zakupów i transportu z Azji do Europy wobec fizycznej sprzedaży do klientów – tak wyniki za II kwartał komentował Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych Mercatora. W tym miesiącu cenę docelową dla akcji tej spółki obniżył DM BOŚ: do 249 zł z 350 zł, zachowując rekomendację „trzymaj". Obniżył też znacząco swoje prognozy dla spółki. Teraz szacuje na 2021 i 2022 roku odpowiednio 761,7 mln zł i 367,5 mln zł zysku netto.