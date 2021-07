Firmy walczą o przetrwanie na wszelkie możliwe sposoby

Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że o ile jeszcze w 2020 r. miesięcznie otwieranych było po 30–40 postępowań restrukturyzacyjnych i w całym roku było ich 800, to jedynie w czerwcu wniosków było 266. W efekcie całe półrocze to już 1 tys. postępowań i wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z długim trendem. Wiele zależy od dalszego rozwoju pandemii, a niestety należy się liczyć ze scenariuszem, iż obostrzenia wrócą, przynajmniej dla niektórych sektorów.

