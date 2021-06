Ogromne straty hoteli. Marna frekwencja, brak pomocy

Choć tegoroczny maj okazał się nieco lepszy niż kwiecień, wyniki branży liczącej na poprawę dramatycznej sytuacji finansowej, wciąż okazują się poniżej oczekiwań. Już w kwietniu prognozowano, że w maju średnia strata przypadająca na statystyczny hotel wyniesie 320 tys. zł. W przeliczeniu na jeden pokój hotelowy miało to być to 3,8 tys. zł. Jednak po weryfikacji wyników okazało się, że faktyczna strata w maju przypadająca na hotel zwiększyła się do 426 tys. zł, a na pokój 5,1 tys. zł. - To oznacza, że realnie w maju branża odnotowała jeszcze wyższe straty niż prognozowała – informuje IGHP.

