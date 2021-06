Maleje liczba bankructw we Francji

Bank centralny stwierdził w opracowaniu, że tempo bankructw malało od początku roku do końca maja, ale ten rytm zwolnił od końca kwietnia z powodu porównań do danych z poprzedniego okresu.

Liczba upadłości firm w maju zmalała w ostatnim roku wobec maja 2020, trzeciego i ostatniego miesiąca pierwszego lockdownu, o 29,7 proc., a w końcu kwietnia o 34,6 proc. — odnotował komunikat banku dziennik „La Tribune" za AFP. Bank wyjaśnił, że jest to wynik podstawy do porównań, bo po pierwszym lockdownie zanotowano mało bankructw. „Zmiany wydają się mniej istotne, choć liczba upadłości jest większa" — stwierdził bank i przewiduje, że to zjawisko nasili się w najbliższych miesiącach.