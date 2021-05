Brytyjski miliarder ma kłopoty. Jego flagowa firma na celowniku prokuratorów

Śledczy z Serious Fraud Office, rządowej agencji zajmująca się największymi przestępstwami gospodarczymi podejrzewają, że doszło do oszustwa i prania pieniędzy w odniesieniu do finansowania i działań GFG Alliance.

Były premier próbował uzyskać dla niej dostęp do stworzonego przez rząd po wybuchu epidemii koronawirusa programu kredytowego o nazwie CCFF. Greensill Capital nie dostał pożyczki w ramach CCFF w wysokości 170 mln funtów, ale firma mogła skorzystać z innego gwarantowanego przez budżet państwa programu kredytowego. Nie uchroniło jej to jednak przed bankructwem. Cameron nie złamał żadnych przepisów lobbingowych, ale według posłów jego działania nie były do końca etyczne, ponieważ kontaktował się z przedstawicielami rządu nieoficjalnymi kanałami. Miał m.in. wysyłać prywatne SMS-y do ministra finansów Rishiego Sunaka.