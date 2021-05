Decyzja czołowej restauracji o odejściu od mięsa będzie „zbyt szokująca"?

Cohen zwróciła też uwagę na jeszcze jeden czynnik, który może się odbić znacząco na finansach mającej trzy gwiazdki Michelena Eleven Madison Park. Otóż klienci poszukujący wegańskich i wegetariańskich dań są zdecydowanie mniej chętni do sięgnięcia po kieliszek czegoś mocniejszego. A to sprzedaż alkoholi w znaczący sposób powiększa niewielką marżę restauracji na całym świecie, nie tylko w Nowym Jorku.

Nie tylko konkurentka ma wątpliwości co do tego, czy decyzja Humma jest dobra dla przyszłości restauracji. Również eksperci sądzą, że może się okazać, że konsumentów z wystarczająco zasobnymi portfelami będzie niewystarczająco.

Jednak, wbrew pozorom, prowadzący wegańskie i wegetariańskie lokale nie tyle boją się konkurencji ze strony czołowej restauracji świata ile tego, że Eleven Madison Park poniesie porażkę i wróci do mięsa. Tak jak było to w przypadku L'Arpege, słynnej paryskiej restauracji Alaina Passarda, w której 20 lat temu zrezygnowano z mięsa, by częściowo do niego wrócić kilka lat później. Passard tłumaczył, że zmiana była „zbyt szokująca dla klientów".