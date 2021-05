Otwieranie granic. Grecy nie czekają do czerwca

Do Grecji praktycznie na wakacje można pojechać już teraz. Granice są otwarte od 19 kwietnia nie tylko dla krajów UE, ale i dla Izraelczyków, Amerykanów, Australijczyków, Brytyjczyków i Koreańczyków. Wszystko wskazuje na to, że 14 maja rząd w Atenach pójdzie o krok dalej i otworzy granice już dla wszystkich. Warunkiem jest, aby przedstawili zaświadczenie o szczepieniu pełną dawką preparatem zaakceptowanym przez Europejską Agencję Leków, bądź negatywny wynik testu na COVID-19. Wszyscy przylatujący muszą się liczyć, że na lotniskach mogą być robione wyrywkowo testy i w przypadku, gdyby wynik okazał się pozytywny, wówczas przyjezdny jest kierowany do wyznaczonego hotelu na 10-dniową kwarantannę, a koszt jego pobytu pokryje państwo. Amerykański Departament Stanu jednak ostrzega: „Nie podróżuj do tego kraju". Sami Grecy przekonują, że oni sami są w większości zaszczepieni, a jeśli wszyscy w tym kraju będą stosować się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego, poddadzą się testom, to problemu nie ma. Podobnie jak Grecy zrobili to również Cypryjczycy i Chorwaci. Prezydent Francji, Emmanuel Macron zapewnia, że jest gotów otworzyć kraj od 9 czerwca. Amerykanów i obywateli UE chcą przyjmować Serbia, Czarnogóra i Islandia.

Bloomberg