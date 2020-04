Kontrowersyjny pomysł: Rząd chce blokować przejęcia polskich firm

– Ochrona wartościowych polskich spółek przed przejęciem po zbyt niskich cenach nie powinna jednak polegać na prawnych ograniczeniach co do możliwości dokonywania transakcji, ale raczej na konkurowaniu na zasadach rynkowych o te aktywa, także ze strony państwa – mówi Kachniewski. Dodaje, że należy sobie zdawać sprawę, że pełnienie przez państwo funkcji „bankiera inwestycyjnego ostatniej instancji" może kreować wiele ryzyk, w tym dalszą nacjonalizację gospodarki. Dlatego ewentualne przejęcia powinny mieć zapewnioną ochronę przed upolitycznieniem.

Przepisy pod lupą

Eksperci przypominają, że już w 2015 r. uchwalono ustawę o kontroli niektórych inwestycji. – Także ona przewiduje obowiązek zawiadomienia władz o planowanej transakcji, do której ta może wyrazić sprzeciw, co z kolei uruchamia określony w ustawie tryb postępowania – mówi Radosław Kwaśnicki, partner w Kancelarii RKKW, zaznaczając, że wypowiada się we własnym imieniu, w szczególności bez związku z działalnością w komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego w MAP. Przypomina, że jeszcze niedawno UE zgłaszała pewne uwagi do ustawy o kontroli.