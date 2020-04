Pandemia: 400 mln tulipanów do zniszczenia

Dla Holendrów, to prawdziwa tragedia. Epidemia koronawirusa wybuchła na początku tulipanowych żniw. A odbiorców nie ma.

Holenderscy hodowcy musieli zniszczyć tylko w marcu 400 mln kwiatów — szacuje Fred van Tol, który odpowiada za sprzedaż w Royal FloraHolland, największej holenderskiej kooperatywie zrzeszającej producentów kwiatów i roślin. —Wirus uderzył w chwili, kiedy akurat był szczyt sprzedaży tulipanów — mówi van Tol. Jego zdaniem przychody holenderskich hodowców spadną przynajmniej o połowę. Szczyt przypada rokrocznie na Dzień Kobiet, Dzień Matki i Wielkanoc. Wtedy Holendrzy sprzedają wówczas kwiaty za 30 mln euro dziennie, a przychody z sezonowego szczytu, który trwa ok. 8 tygodni potrafią sięgnąć nawet 7 mld euro. Poniżej dalsza część artykułu

Dzień horroru Kwiaciarnie we Włoszech, Francji i Hiszpanii, ale także w większości krajów europejskich są zamknięte. Nie ma wielkich wesel, kongresów, wystaw czy konferencji, gdzie kwiaty są zwyczajową dekoracją. Nie odbierają kwiatów armatorzy, bo statki wycieczkowe zmieniły się w miejsca kwarantanny. I nic nie zapowiada, że sytuacja mogłaby się zmienić na lepsze.

Piątek, 13 marca dla Holendrów był dniem horroru. Na giełdzie w Aalsmeer cena tulipanów spadła do zera i nikt nie chciał ich nawet brać za darmo. Straty są ogromne, bo tulipan może i jest łatwą rośliną do wyhodowania, ale trzeba mu poświęcić sporo pracy. Cebulki roślin ściętych wiosną wykopuje się w lipcu. Trzeba je schłodzić, przetrzymać w odpowiedniej temperaturze do października, kiedy przychodzi czas nasadzeń.

W najgorszej sytuacji są dzisiaj ci producenci kwiatów, którzy postawili na eksport. Jan de Boer, dyrektor generalny i właściciel Barendsen, największej holenderskiej firmy eksportowej nie ukrywa, że jak na razie stracił 90 proc. tegorocznych planowanych przychodów. Zazwyczaj o tej porze zatrudniał 60 pracowników, teraz ich liczbę musiał ograniczyć do 6 osób. I akurat ich płace nie są dla niego kosztem, ponieważ mógł skorzystać z rządowego programu pomocowego, z którego wypłaca ich zarobki. Tyle, że mogą oni jedynie wykonywać prace porządkowe i pielęgnacyjne, ponieważ sprzedaży praktycznie nie ma. Największym klientem Barendsena były Viking River Cruises, których statki stoją zacumowane, a perspektywa ich wyruszenia w rejsy tak popularne wśród Amerykanów, jest wielką niewiadomą.

Keukenhof, największy park kwiatowy w Holandii miał zazwyczaj o tej porze ponad 1,5 mln odwiedzających tygodniowo. To czas, kiedy wiosenne rośliny są w pełnym rozkwicie. Decyzją rządu został zamknięty 21 marca w ramach ochrony przed koronawirusem. Planowana, ale nadal niepewna data otwarcia, to 10 maja. Jeśli rzeczywiście wtedy zostanie udostępniony publiczności, to straty i tak sięgną 22 mln euro. —Niestety natura nie poddaje się jakimkolwiek rządowym regulacjom, a w tym roku mamy wyjątkowo piękną wiosnę, a kwiaty wyglądają spektakularnie — mówi Bart Siemerink, dyrektor Keukenhof. I nie ukrywa swoich obaw, że w tym roku park będzie zamknięty przez cały sezon, a obejrzeć go można jedynie w Internecie klikając w Keuekenhof Virtually Open. Bart Siemiernik osobiście oprowadza po parku odwiedzających online. I zaprasza na sezon 2021. Zwiedzanie Keukenhof nie jest tanie. Bilet wstępu dla osoby dorosłej, to 17 euro, jeśli kupimy go w Internecie, o euro drożej jest w kasie na miejscu.

Handel musi wrócić Holenderscy hodowcy są umiarkowanymi optymistami. —Ludzie zawsze będą kupowali kwiaty. Więc handel musi wrócić. To czego jednak bardzo się obawiam, to strona finansowa biznesu w tym roku. Jeśli ktoś nie będzie w stanie pokryć strat oszczędnościami bądź kredytami, wypadnie z biznesu, dlatego zrobię wszystko, żeby przetrwać. Dla mnie to coś więcej, niż pieniądze, to pasja, której poświęciłem całe życie – mówi Jan de Boer.

Także polskich hodowców tulipanów dosięgnął kryzys. W połowie marca tak samo, jak ich holenderscy koledzy byli zmuszeni do niszczenia kwiatów. Ale w handlu detalicznym ceny trzymają się mocno. Tulipany kosztują w hurcie 0,80-1,60 złotego, na ulicy kupimy je po 1,5-2,50 za sztukę, czyli zapłacimy tyle, ile przed kryzysem.