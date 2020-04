Biznes zdaje test odpowiedzialności, wspierając walkę z koronawirusem

W poświąteczny wtorek na Lotnisku Chopina ma wylądować największy samolot świata z transportem sprzętu medycznego, który kupiły w Chinach KGHM i Grupa Lotos. W przypadku obu firm należących do czołówki spółek Skarbu Państwa to już kolejna inicjatywa pomagająca przeciwdziałać pandemii.

– Praktycznie wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa włączają się w walkę z epidemią koronawirusa. Ich działania to nie tylko przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu, ale też ważnego obecnie patriotyzmu gospodarczego. Pokazuje to, że kapitał ma narodowość – podkreśla Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Jak informuje nas biuro prasowe MAP, łączna wartość tego wsparcia jest trudna do oszacowania, ale znacznie przekroczyła już podawaną niedawno kwotę 100 mln zł. Choć ministerstwo koordynuje te działania, to zaznacza, że to własna inicjatywa firm.