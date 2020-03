Uber i McDonald's ruszyły z darmowymi posiłkami dla szpitali

- W tym trudnym czasie staramy się robić co w naszej mocy by wspierać społeczności w Polsce. Przypominamy użytkownikom o tym, jak dodawać uwagi do zamówienia, by dostawy odbywały się bezdotykowo, a także znieśliśmy opłatę za dostawę we wszystkich miastach, w których działa aplikacja. Nasze działania mają na celu nie tylko zwiększenie dostępu do możliwości zamawiania z dostawą, ale także pomoc lokalnym restauracjom. Dołączyliśmy również do inicjatywy #wzywamyposilki, w ramach której będziemy dostarczać bezpłatne posiłki pracownikom służby zdrowia - komentuje Charity Safford, general manager na Europę Północną i Środkowo-Wschodnią w Uber Eats.