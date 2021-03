Biden uderza w firmy, Bruksela w rosyjskich urzędników

Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję sankcje gospodarcze i personalne, powiedział we wtorek agencji Reuters wysoki rangą urzędnik administracji Białego Domu. „Działania, które podejmujemy dzisiaj, są reakcją na otrucie Aleksieja Nawalnego w sierpniu zeszłego roku" - dodał urzędnik. Podkreślił, że Stany Zjednoczone wprowadzają te środki w ścisłej współpracy z partnerami europejskimi.

Gazeta „Politico" informuje, że siedmiu wysokich rangą rosyjskich urzędników będzie podlegać tym restrykcjom. Ponad to nałożone zostały ograniczenia na eksport komponentów, które Rosja można wykorzystać do produkcji broni biologicznej lub chemicznej.

Oprócz instytutu departament handlu Stanów Zjednoczonych umieścił na czarnej liście 13 firm prywatnych, które „są zaangażowane w różne aspekty produkcji broni biologicznej i elementów (broni) chemicznej". Z tego 9 to spółki handlowe zarejestrowane w Rosji, trzy w Niemczech a jedna w Szwajcarii.

Rada UE we wtorek oficjalnie zatwierdziła pakiet sankcji w związku z przypadkiem otrucia Aleksieja Nawalnego. Wbrew apelom Parlamentu Europejskiego o wprowadzenia zakazów wizowych i zamrożenia aktywów banków państwowych, najwyższych urzędników i dwóch miliarderów - Romana Abramowicza i Aliszera Usmanowa, na „czarnej liście" znalazły się tylko czterej urzędnicy państwowi. Dla nich oznacza to zamrożeniem wszystkich aktywów na terenie Unii (jeżeli takie mają) i zakaz wjazdu na teren UE. Są to szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksander Bastrykin, szef Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN) Aleksander Kałasznikow, dowódca Rosyjskiej Gwardii Narodowej Wiktor Zołotow i Prokurator Generalny Igor Krasnow.