Targi szorują po dnie. Padają kolejne firmy

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT) przed pandemią roczne obroty wszystkich firm powiązanych z branżą targową miały sięgać 4,9 mld zł. Przedsiębiorstwa tego sektora zatrudniały ok. 97 tys. osób, z czego ok. 60 proc. na umowach cywilno-prawnych. Przygotowany dla PIPT raport szacował, że redukcja zatrudnienia spowodowana pandemią doprowadziła do zwolnienia ok. 60 tys. osób. Już w połowie ub.r. miesięczne straty rynku targowego szacowano na 150 mln zł. Przy tym w najgorszej sytuacji znalazły się małe firmy, stanowiące większość na rynku targów i funkcjonujące na zasadzie inwestowania zysków z jednego projektu w kolejny. Jesienią branża liczyła na odbicie, ale plany, także dużych przedsiębiorstw, pogrzebała druga fala pandemii.