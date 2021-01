Tarcza 2.0 cieszy się wzięciem. Pierwsze firmy z pieniędzmi

Łączna pula pomocy dla sektora MŚP to 13 mld zł, wnioski można składać do 28 lutego. Maksymalna wartość subwencji dla jednego podmiotu to 324 tys. zł w przypadku mikrofirm (zatrudniających do 9 osób) i 3,5 mln zł w przypadku małych i średnich firm (zatrudniających 10-249 osób).